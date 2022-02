Europa está para ficar sem gás, diz Gazprom

Apoie o 247

Agência Sputnik - A empresa estatal russa Gazprom afirma que a União Europeia (UE) consumiu mais de 95% do gás que armazenou no verão passado.

As instalações subterrâneas de armazenamento de gás (UGS) na Europa estavam 95,3% vazias em 17 de fevereiro, disse a estatal de energia da Rússia e exportadora de gás, a Gazprom.

Citando informações da Gas Infrastructure Europe neste sábado (20), a Gazprom informou que a Europa agora tem apenas 4,7% de suas reservas de gás para o restante da temporada de inverno.

O volume de gás ativo nas instalações de armazenamento é 21% ou 8,3 bilhões de metros cúbicos menor em relação ao mesmo período do ano passado.

No total, 44,8 bilhões de metros cúbicos já foram retirados do UGS da Europa neste inverno, escreve o portal RT.

De acordo com a Gazprom, as reservas de gás nas instalações de armazenamento subterrâneo na Ucrânia também estão no mínimo, tendo caído para 10,6 bilhões de metros cúbicos, o que é 45% menos que no ano passado.

Além disso, no início desta semana, as autoridades da Alemanha, que possui uma das maiores capacidades de armazenamento subterrâneo da Europa, relataram uma queda nos volumes de armazenamento para níveis historicamente baixos em comparação com os anos anteriores.

A União Europeia, no entanto, afirmou nesta semana que seus suprimentos eram suficientes para durar várias semanas no caso de a Rússia interromper seu fluxo de gás para o bloco em meio a tensões sobre a Ucrânia.

O fornecimento de gás russo para os países europeus já havia começado a cair em meados de 2021, e o declínio acelerou no início de 2022. A Gazprom, no entanto, insistiu repetidamente que ainda está fornecendo gás à Europa em estrita conformidade com os contratos existentes.

Até recentemente, a UE satisfazia quase um quarto (24%) das suas necessidades energéticas com gás, sendo que 90% deste tipo de energia era importado e cerca de 40% de suas importações vieram da Gazprom.

