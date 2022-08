Exército da China anuncia fim de exercícios militares ao redor de Taiwan

Um porta-voz do Comando do Teatro Oriental do ELP declarou na quarta-feira, 10, que os exercícios foram completados com sucesso edit

247 - O Exército de Libertação Popular anunciou nesta quarta-feira, 10, o fim de seus exercícios militares nos arredores de Taiwan. As atividades foram lançadas em resposta à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA a Taipei, em violação à política de Uma Só China, Pequim sustenta.

O anúncio veio pouco após a publicação de um novo Livro Branco sobre a questão de Taiwan. O documento define o caminho para a reunificação pacífica da ilha à administração em Pequim sob o modelo 'Um País, Dois Sistemas'. (Com informações do The Guardian)

