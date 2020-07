Felipe Neto, no New York Times: “Bolsonaro é o pior presidente do mundo, não Trump”

247 - O youtuber Felipe Neto declarou no jornal estadunidense The New York Times, em vídeo publicado nesta quarta-feira (15), que “os presidentes Trump e Bolsonaro há muito admiram os estilos cáusticos de governança. Portanto, não deve ser surpresa que os Estados Unidos e o Brasil sejam os únicos dois países do mundo com mais de um milhão de casos confirmados de Covid-19".

"É uma corrida acirrada e, com certeza, nenhum governo deve ser elogiado, mas a negação imprudente da liderança brasileira é assustadora.”, acrescentou Neto.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.