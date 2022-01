"Fracasso da guerra híbrida no Cazaquistão vai reforçar a aliança euroasiática", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Pepe Escobar, especialista em geopolítica, falou à TV 247 sobre os protestos no Cazaquistão, desencadeados, segundo ele, pelos interesses dos Estados Unidos em desestabilizar a Rússia antes de eventos importantes na próxima semana.

Para Pepe, a guerra híbrida contra o Cazaquistão e a Rússia pode se voltar contra os EUA, visto que o fracasso deste plano "vai reforçar a aliança euroasiática". "Essa facção predominante, que é tanto republicana quanto democrata, em Washington, 'russofóbica', vão ficar babando de raiva. Eles achavam que esse plano ia ser perfeito para desestabilizar a Rússia antes do que vai acontecer na semana que vem, que é o filé mignon da história. Dia 10 é o início da conversa oficial americana e russa sobre as garantias estratégicas de segurança que o Putin praticamente está exigindo do império. E no dia 12, em Bruxelas, é o primeiro encontro oficial do Conselho OTAN-Rússia em anos. Isso é o 'x' de questão".

"Eles achavam que tinham uma tática diversionista perfeita de criar um segundo front anti-Rússia, nesse caso no sul, no Cazaquistão, para desestabilizar completamente os russos antes da conversa na semana que vem. Obviamente você está falando de um bando de tontos de 'think tanks' em Washington confrontados com Moscou. Advinha quem já tinha visto essa história vindo há um ano ou antes? A inteligência russa sabe perfeitamente que todas essas áreas do espaço pós-soviético estão sob ataque de guerra híbrida americana em diversos níveis", afirmou Pepe.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE