Fracasso de Trump diante da pandemia afasta líderes do Partido Republicano antes das eleições

247 - O fracasso evidente de Donald Trump em conter os impactos da pandemia de Covid-19, atrelado à sua recusa em promover medidas claras de saúde pública, levaram muitos líderes republicanos a ignorar ou contradizer pronunciamentos presidenciais. A ruptura acontece em um momento crítico, com menos de quatro meses para as eleições nos Estados Unidos. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Após Trump tratar com descaso a necessidade de usar equipamentos de proteção como máscaras, além de humilhar o principal epidemiologista dos Estados Unidos, Dr Anthony Fauci, as figuras mais destacadas do Partido Republicano fora da Casa Branca romperam com o candidato à Presidência, acrescenta a reportagem.

Os líderes republicanos também ficaram incomodados com a despreocupação de Trump sobre o avanço do adversário pelo Partido Democrata, Joe Biden, que tem 14% de vantagem na corrida eleitoral, de acordo com pesquisa do New York Times.

