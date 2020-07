Principal epidemiologista dos EUA é alvo de frituras públicas de Donald Trump

247 - O principal epidemiologista dos Estados Unidos, Anthony Fauci, tem sido alvo de fritura de Donald Trump, que tenta transferir ao profissional de saúde toda a responsabilidade pelo fracasso do país no controle da pandemia de Covid-19. Trump questiona publicamente a competência do veterano, que aos 79 anos já trabalhou com 5 de seus antecessores. A informação é da especialista em assuntos internacionais Sandra Cohen, publicada no portal G1.

As entrevistas diárias concedidas na Casa Branca, que agora estão suspensas, marcaram o atrito existente entre Donald Trump e Fauci. No momento, uma média de 60 mil novos casos diários de coronavírus são confirmados nos EUA, mas Trump e outros integrantes de seu governo desqualificam o maior especialista em doenças infecciosas do país, acrescenta a reportagem.

Trump ainda culpa Fauci por supostamente conduzi-lo para um caminho contrário ao que dizia sua intuição. “Ele é um cara legal, mas cometeu muitos erros”, afirmou. Os dois não se encontram desde o início do mês de junho

