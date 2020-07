Surto de coronavírus dispara em Oklahoma após comício de Trump

O número de casos de Covid-19 em Tulsa, no sul de Oklahoma, aumentou pouco mais de duas semanas depois que Donald Trump realizou um comício eleitoral na cidade edit

247 - A autoridade sanitária de Tulsa informou que surgiram mais de 200 novos casos diariamente na cidade desde segunda-feira, chegando a 266 na quarta. Quando perguntado se essa explosão de casos foi provocada pelo evento da campanha de Trump em 20 de junho, o diretor de saúde de Tulsa, Bruce Dart, disse que estava "mais do que provável" ligado a "vários eventos importantes que ocorreram recentemente na duas semanas."

Milhares de apoiadores de Donald Trump participaram desse comício, o primeiro desde o início da pandemia, que ocorreu em um estádio.

O evento chamou a atenção por contar com uma multidão num local fechado, sem distanciamento social e relutante em usar máscaras, como o próprio presidente, destaca a AFP.

Vários membros da equipe de campanha republicana testaram positivo para Covid antes e depois do comício de Tulsa, assim como vários agentes do Serviço Secreto, responsáveis pela segurança do presidente.

