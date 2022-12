Guardian destaca Lulapalooza e volta do otimismo no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O jornal britânico The Guardian destaca o festival de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , marcado para este domingo (1) e carinhosamente apelidado de 'Lulapalooza', como uma "explosão momentânea da política e dança brasileiras".

Em reportagem intitulada 'Vai ser selvagem': Brasil se prepara para 'Lulapalooza' enquanto novo líder inicia reinado com grande festa, o periódico inglês atribui a felicidade do povo brasileiro "à queda do presidente ultraconservador Jair Bolsonaro (PL) e à extraordinária ressurreição política de seu sucessor de esquerda".

A publicação entrevistou a ativista social de 64 anos Mayse Freitas, do Complexo do Alemão, que disse que a posse de Lula será o dia mais feliz de sua vida. "Vai ser selvagem. Eu não sou de chorar, mas acho que vou ter que tomar um sedativo para controlar a emoção que vou sentir. Lula é um de nós. Lula é um humano. Ele é humanidade. Ele é exatamente o oposto desse canalha que nos governa há quatro anos.”

O jornal destaca que "no exterior, também há contentamento com o retorno de Lula, um esquerdista moderado do Partido dos Trabalhadores (PT), cuja carreira política parecia morta e enterrada quando foi preso em 2018 por acusações de corrupção que foram posteriormente anuladas."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.