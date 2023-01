Guga Chacra propõe o fim dos BRICS

Apoie o 247

247 – O colunista Guga Chacra, do jornal O Globo, explicitou sua defesa de uma política externa brasileira totalmente alinhada aos interesses da Casa Branca, que vê Rússia e China como inimigos estratégicos dos Estados Unidos. Por isso mesmo, Chacra propôs hoje o fim dos BRICS, bloco que reúne potências em desenvolvimento: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e que pode se abrir para outros países, como Argentina, Argélia e Irã.

Em sua coluna , Chacra diz que o mundo mudou muito nos últimos anos e em seguida propõe o fim do bloco. "Diante desse novo cenário geopolítico global, cabe a pergunta se o Brics ainda faz sentido, se é que fazia no passado. Qual o interesse de Brasil, Índia e África do Sul de integrarem um bloco junto com a Rússia, vista como inimiga no mundo ocidental?", questiona. "Uma alternativa razoável para o Brasil seria seguir a defender seus interesses no cenário geopolítico internacional, mas sem deixar de lado seus valores. É óbvio que o país precisa seguir com o comércio com a China. Não há necessidade, porém, de adular Xi. Deve condenar a Rússia por sua agressão à Ucrânia nos fóruns internacionais, mas levando em conta os interesses brasileiros no comércio bilateral. E é importante o novo governo Lula investir numa aproximação com a Índia no âmbito comercial, ainda que mantendo uma certa distância de Modi", acrescenta.

"Já o Brics como bloco deveria ser extinto, ainda que não formalmente. Lula não pode se sentar ao lado de um criminoso de guerra como Putin. Seria um desrespeito a todas as vítimas do conflito na Ucrânia", escreve ainda Chacra.

