Homem que roubou a cena durante invasão no Congresso americano é um membro famoso da QAnon

Vestindo um chapéu de pele com chifres, Jake Angeli sentou-se na cadeira da presidência do Senado americano durante atos pró-golpe, contra o reconhecimento da vitória de Joe Biden. O manifestante defende a QAnon. Essa teoria da conspiração aponta a existência de uma "uma rede mundial de pedófilos adoradores de Satã" que teria o objetivo de controlar o mundo edit

247 - Um manifestante se destacou entre a multidão de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa quarta-feira (6), onde vários participantes de um protesto invadiram o Congresso americano, que votava a oficialização de vitória obtida pelo democrata Joe Biden em novembro. Sem camisa, mas vestindo um chapéu de pele com chifres e luvas pretas, Jake Angeli foi aos corredores do Congresso empunhando uma lança da qual pendia a bandeira americana e se sentou na cadeira da presidência do Senado. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

O homem de 32 anos é uma das caras mais conhecidas da QAnon, teoria da conspiração que ganhou aderência na política americana durante o governo Trump. A QAnon surgiu no fórum conhecido como 4chan, muito utilizado por grupos de extrema direita.

Em entrevista ao jornal O Globo, em agosto, Travis View, autor americano que estuda o movimento e tem um podcast sobre o assunto, afirmou que um dos pilares do grupo é a crença de que "uma rede mundial de pedófilos adoradores de Satã controla o mundo".

Ao jornal local Arizona Republic, o manifestante disse que usa o boné de pele com chifres, pinta o rosto e anda sem camisa e com calças esfarrapadas para chamar a atenção das pessoas sobre as crenças da QAnon.

