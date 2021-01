Trumpista fantasiado é alvo de chacota e internautas lembram Jamiroquai

Internet também reage com humor à invasão do Capitólio dos EUA. Traje de um dos seguidores de Trump chamou atenção e lembrou o personagem das capas de discos da banda britânica, que também tem chifres edit

247 - Um dos invasores do Capitólio, nos Estados Unidos, chamou uma atenção especial nesta quarta-feira (6) devido ao seu traje. A foto do seguidor de Trump vestindo uma espécie de gorro felpudo com chifres correu a imprensa mundial e, nas redes sociais, não foi diferente.

No Twitter, houve uma associação com a banda britânica Jamiroquai, conhecida por trazer nas capas de seus discos um homem com chifres. Os tuiteiros questionam o que diria Jay Kay, vocalista do grupo, se visse a sua “imitação”.

Em 2019, Jay Kay postou em seu Instagram uma crítica a Trump e a Bolsonaro. “Nós sabemos que você é um grande trapaceiro, e você ama seu trapaceiro de merda Donald, mas, por favor, bote o mundo em primeiro lugar antes da sua riqueza”, postou na ocasião. Confira algumas repercussões:

Jamiroquai toma el congreso. pic.twitter.com/xm6z7JRLZf — Sebastián Núñez (@casenuz) January 7, 2021

Se prestar atenção dá pra ver a Elba Ramalho ali, bem atrás do Jamiroquai. 😂 pic.twitter.com/qP1bbTahRT January 6, 2021

Quem diria que o Jamiroquai estremeceria a democracia dos EUA. 🤔 pic.twitter.com/FiUhwlS4Tk — Vinícius Juberte 🌹✊🏻🇧🇷 (@viniciusjuberte) January 6, 2021

Alguém invadiu a vila do Jamiroquai no Coin Master ... pic.twitter.com/oqQscV8hW8 — Juan Trabalhista1️⃣2️⃣✊🏼🌹🚜🇧🇷#TurmaBoa (@RuanTrabalhista) January 6, 2021

