Insultos de Biden a Putin colocam relações da Rússia com os EUA "à beira de uma ruptura", diz Moscou

Apoie o 247

ICL

247 - O governo russo entregou ao embaixador dos Estados Unidos no país, John Sullivan, uma nota de protesto contra os recente insultos proferidos pelo presidente estadunidense, Joe Biden, contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Biden se referiu a Putin como "ditador assassino" e "puro bandido". Na nota, Moscou diz que as declarações colocam as relações entre os EUA e a Rússia "à beira de uma ruptura". “Ressalta-se que tais declarações do presidente americano, indignas de um estadista de tão alto escalão, colocam as relações russo-americanas à beira de uma ruptura”.

“Ao discutir questões bilaterais atuais, o embaixador foi fortemente confrontado com a questão de garantir condições normais de trabalho para as missões diplomáticas russas nos Estados Unidos, incluindo garantias para seu funcionamento ininterrupto”, diz outro trecho do comunicado russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE