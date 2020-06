Inteligência dos EUA desmente Trump e diz que onda de violência foi obra de oportunistas

Análise foi feita pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA no dia 1º de junho. Neste final de semana, porém o secretário de Justiça dos EUA, William Barr, endossou o presidente Donald Trump ao afirmar que a violência nas manifestações estava ligada a "grupos de extrema esquerda" edit

247 - Análises do setor de inteligência dos Estados Unidos apontam que a maior parte da violência registrada nos protestos contra o racismo foi obra de oportunistas e não de grupos ligados à esquerda como afirmou o presidente Donald Trump. De acordo com a agência Reuters, a análise foi feita pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês) no dia 1º de junho.

Em linhas gerais, o documento obtido pela Reuters aponta que existem apenas algumas evidências de que o movimento Antifa, poderia estar envolvido em alguns casos de violência. A análise sugere, ainda, que grupos de supremacistas brancos estariam instigando os confrontos por meio da internet, embora não tenha demonstrado evidências do fato.

Ainda segundo a reportagem, o porta-voz do DHS, Alexei Woltornist, disse que a agência "responsabilizaria os responsáveis pelas confusões", mas não comentou o relatório do serviço de Inteligência.

Neste final de semana, o secretário de Justiça dos EUA, William Barr, afirmou que a violência registrada nas manifestações estava ligada a "grupos de extrema esquerda". A declaração já havia sido feita por Trump, que também ameaçou qualificar os grupos antifascistas como terroristas.

