Irã retoma enriquecimento de urânio em 20%

247 - O Irã retomou seus processos de enriquecimento de urânio em 20%, revelou a agência de notícias estatal Irna.

A medida vem em meio ao aumento nas tensões entre o país e países ocidentais, principalmente os Estados Unidos.

Recentemente, atividades militares foram conduzidas pelos EUA no golfo pérsico . Além disso, no último dia 17, os EUA anunciaram um novo pacote de sanções.

Em retaliação, no mês passado, o Parlamento do Irã aprovou um projeto de lei que visa neutralizar as sanções impostas e aumentar o enriquecimento de urânio.

Atualmente, o Irã enriquece seu urânio em 4.5%, acima do limite de 3.67% imposto pelo acordo nuclear de 2015.

