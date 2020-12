Irã rotula aumento da atividade militar dos EUA no golfo Pérsico como 'show de provocação e medo'

Sputnik - Em meio à crescente tensão no golfo Pérsico marcada pela "chegada" de submarino israelense e implantação de navios de guerra dos EUA, o MRE do Irã expressou esperança de desescalada perante a chegada da próxima administração à Casa Branca.

No entanto, a República Islâmica não se deixa intimidar, chegando a afirmar que está preparada para "qualquer cenário".

Teerã lamentou o aumento dos movimentos militares de Washington no golfo Pérsico.

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shamkhani, ressaltou na segunda-feira (28) em um tweet que o aumento da "mobilidade" militar dos Estados Unidos não é mais do que um "show de provocação" gerado pelo "medo das consequências" das transgressões passadas na área.

"O aumento da mobilidade militar dos EUA na região é um show de preocupação e medo por causa dos males do passado que aumentam a entropia da insegurança e levam a danosos mal-entendidos. A segurança na região só pode ser alcançada através da remoção de forças estrangeiras contrárias à instabilidade", escreveu Ali Shamkhani.

As declarações de Shamkhani surgem com Washington e Teerã estando em alerta sobre os seus respectivos movimentos antes do aniversário de uma sucessão de eventos que ocorreram no final de 2019 e início de 2020 que exacerbaram as relações já muito tensas entre os dois países.

Recentemente, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Hidai Zilberman, afirmou ao jornal saudita Elaph que os submarinos operacionais israelenses estão "em todo o lado".

