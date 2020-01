Iraque pede que Estados Unidos retirem suas tropas do país

O chefe de governo do Iraque Adel Abdul Mahdi pediu ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, a retirada das tropas estadunidenses de seu país. A demanda foi apresentada durante conversação telefônica na noite desta quinta-feira edit

247 - O primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi, pediu ao secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, que envie uma delegação ao seu país para formular o mecanismo que viabilize a execução da resolução do Parlamento que determina a retirada de tropas.

"O primeiro-ministro disse que forças americanas entraram no Iraque e os drones dos EUA estão voando no espaço aéreo sem a permissão das autoridades iraquianas, o que é uma violação dos acordos bilaterais", informa Russia Today citando a AP.

Abdul Mahdi disse tambem que o Iraque rejeita todas as violações de sua soberania, incluindo o ataque do Pentágono que assassinou na quinta-feira da semana passada o general iraniano Qassem Soleimani no aeroporto de Bagdá e criticou Teerã por ter reagido ao crime de Washington atacando bases militares estadunidenses em território iraquiano.