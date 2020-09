Israel é o 1° país do mundo a repetir lockdown por causa da Covid-19

Sputnik - Cerca de sete mil policiais e soldados são convocados para garantirem novo lockdown contra a COVID-19 em Israel, iniciado nesta sexta-feira (18) na véspera do Rosh Hashaná, o ano novo judaico.

Desta forma, a medida, inicialmente válida para três semanas, poderá ser prolongada no futuro, caso as autoridades israelenses julguem necessário.

O início do segundo lockdown se dá em um período de diversas festividades como o Rosh Hashaná, o ano novo judaico, que acontece nesta sexta-feira (18), e o Simchat Torá, quando a leitura anual é encerrada e retomada, marcado para a noite entre os dias 9 e 10 de outubro.

O lockdown já começou com restrições ao movimento dos cidadãos. Desta forma, os moradores de Israel não deverão se distanciar por mais de mil metros de suas casas.

Estará permitida a saída de casa para parques, parquinhos infantis e também para orações do Yom Kippur (Dia do Perdão, na tradução do hebraico) a ser comemorado entre 27 e 28 deste mês.

Os cidadãos poderão se afastar por mais de mil metros de suas casas somente para trabalhar, comprar comida, remédios e produtos de primeira necessidade, prestação de ajuda a pessoas em má condição de saúde, funeral, cerimônia de circuncisão, tribunal, ao parlamento Kenesset e para doação de sangue.

Além disso, as manifestações não foram proibidas durante o lockdown, assim como a prática de esporte com a família e em competições, desde que não se use um automóvel para tal fim.

Também as práticas religiosas foram zeladas, sendo assim os cidadãos poderão ir às compras de produtos ligados à fé e diferentes rituais, como o banho feminino Mikvá e a Festa das Cabanas, ligada ao Sucot.

Proibições

Contudo, estão proibidos o lazer na praia, reuniões com mais de dez pessoas em recintos fechados e mais de 20 pessoas em áreas ao céu aberto.

O transporte público e os estabelecimentos comerciais vão funcionar com restrições. Escolas, restaurantes, clubes esportivos e centros de diversão ficarão fechados.

O Aeroporto Internacional Ben Gurion continuará funcionando de acordo com as regras introduzidas para aqueles que chegarem e partirem do país.

A proibição de entrada de estrangeiros ao país está em vigor desde março passado.

Policiais nas ruas

Para a manutenção do cumprimento da lei, o governo israelense destacou milhares de soldados e policiais, que poderão aplicar multas aos infratores.

A multa pelo não uso de máscara chega a 500 shekels (cerca de R$ 760). Já a concentração excessiva de pessoas em um lugar traz pena de 1.000 shekels (aproximadamente R$ 1.530), soma que também deverá ser paga caso o cidadão se afaste de sua casa por mais de 500 metros.

Necessidade de 2º lockdown

Enquanto Israel se torna o primeiro país a repetir o lockdown contra a COVID-19, o premiê Benjamin Netanyahu dissecou a justificativa para tal medida em cadeia nacional na quinta-feira (17), segundo publicou o The Times of Israel.

"O sistema de saúde levantou bandeira vermelha [...]. Eles fizeram tudo o que puderam para abater o balanço entre as necessidades de saúde e as necessidades econômicas", afirmou Netanyahu.

Além disso, o governo anunciou um programa de ajuda econômica para os microempresários e cidadãos que poderão ter prejuízos devido às restrições.

Entre os pontos do programa está a redução de 10% do salário do alto funcionalismo público, mudança nos critérios para o recebimento de ajuda aos microempresários, aceleração na obtenção de pagamentos do governo, e ajuda no pagamento de imposto municipal.

