Japão buscará alinhamento à OTAN em relação a China e Ucrânia, diz mídia

Sputnik - O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, deve reiterar durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) a oposição de Tóquio ao uso de força contra qualquer país para mudar de forma unilateral o status quo. A posição japonesa deve ressaltar uma relação de segurança entre a Europa e o Indo-Pacífico.

O líder japonês, representante da única nação asiática do G7, será o primeiro chefe de governo do Japão a participar de uma cúpula da OTAN. O evento ocorrerá nos dias 29 e 30 deste mês, em Madri, na Espanha. Conforme publicou a agência japonesa Kyodo, a expectativa é que Kishida defenda maior unidade em relação à situação do Indo-Pacífico no que concerne ao crescimento da influência da China na região.

Quando confirmou a participação na cúpula, mais cedo neste mês, Kishida disse que pretendia mostrar às lideranças da aliança militar a posição japonesa de que a segurança europeia e a questão da China estão relacionadas.

"Apresentarei a questão de que as seguranças da Europa e do Indo-Pacífico são inseparáveis e que mudar unilateralmente o status quo não deve ser tolerado em nenhum lugar do mundo", afirmou Kishida, conforme citado pela agência. O premiê acrescentou que "nenhum país pode garantir sua segurança sozinho".

Ainda segundo a publicação, durante a reunião do G7 na Alemanha, marcada para ocorrer entre os dias 26 e 28 deste mês, Kishida pretende defender que a próxima cúpula do grupo ocorra na cidade japonesa de Hiroshima. Além disso, o premiê japonês deve discutir questões como o crescimento da inflação e dos preços de energia e alimentos. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, também deve participar da reunião.

