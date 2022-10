Japão quer normalizar relações diplomáticas com Coreia do Norte, diz primeiro-ministro

Apoie o 247

TASS - Tóquio tem se esforçado para normalizar as relações diplomáticas com a Coreia do Norte e resolver problemas em torno dos programas nucleares e de mísseis de Pyongyang, disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em um discurso político em uma sessão plenária da câmara baixa do Parlamento do Japão nesta segunda-feira (3).

"Buscamos resolver de forma abrangente questões pendentes de preocupação, como os sequestros (de cidadãos japoneses pelos serviços especiais da Coreia do Norte - TASS), questões relacionadas aos programas de mísseis e nuclear, além de deixar nosso triste passado para trás e normalizar as relações diplomáticas entre Japão e Coreia do Norte", disse Kishida. Para resolver as questões acima mencionadas, ele disse estar pronto para realizar uma reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un sem nenhuma pré-condição.

Falando sobre as relações de Tóquio com Seul, o primeiro-ministro japonês observou que a Coreia do Sul era "um vizinho importante com quem se deve cooperar na resolução de vários problemas enfrentados pela comunidade internacional", enquanto o Japão ainda tem uma série de questões não resolvidas com a China, acrescentou. No entanto, ele disse que Tóquio está aberta ao diálogo com Pequim sobre todas as questões e deve promover laços bilaterais estáveis.

O primeiro-ministro japonês tradicionalmente faz um discurso político para destacar os principais objetivos e os aspectos fundamentais das políticas doméstica e externa do governo antes da abertura de uma nova sessão parlamentar.

