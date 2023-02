Japão se junta aos EUA na pressão que Brasil se posicione sobre guerra na Ucrânia

Até o momento, a posição do governo Lula é a de procurar articular um grupo de paz que possa ajudar a mediar o conflito edit

Sputnik - O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, disse a parlamentares que enxerga um alinhamento do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à Rússia e à China, segundo o Metrópoles.

A embaixada japonesa em Brasília estaria procurando interlocutores do governo para debater o assunto, cobrando que o país se alinhe à posição dos EUA, da Europa e do Japão, diz a mídia, acrescentando que a maior preocupação de Tóquio é que a China invada Taiwan, e isso enfraqueceria o Japão no continente asiático.

Na semana passada, Washington subiu o tom com Brasil e cobrou uma postura brasileira mais dura em relação à operação russa pedindo que Brasília "calce os sapatos da Ucrânia", conforme noticiado.

Até o momento, a posição do governo Lula é a de procurar articular um grupo de paz que possa ajudar a mediar o conflito. Mesmo tendo aprovado uma declaração conjunta com os Estados Unidos sobre o conflito, a chancelaria brasileira deixou claro "que não tomou partido de forma alguma" entre Moscou ou Kiev. Anteriormente, Brasília também negou pedidos da Alemanha para enviar munições ao território ucraniano.

