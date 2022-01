Joe Biden culpa Donald Trump por invasão do Capitólio, que completa um ano nesta quinta-feira

No primeiro aniversário da invasão do Capitólio, presidente dos EUA explicita a responsabilidade de Trump edit

Sputnik - O presidente norte-americano, Joe Biden, vai usar o discurso de um ano da invasão do Capitólio para culpar seu antecessor, Donald Trump, e aliados republicanos por seu papel no ataque sem precedentes à democracia do país.

Por sua vez, Trump classificou novamente a eleição presidencial de "fraude", contudo não apresentou provas.

