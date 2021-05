John Kerry diz que Estados Unidos querem negociar questão ambiental com Bolsonaro

"O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e líder regional, o país tem a responsabilidade de liderar" a condução da crise climática, declarou o enviado especial para o clima do governo dos EUA edit

247 - O enviado especial para o clima do governo dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou em entrevista à Folha de S. Paulo que o país tem interesse em debater a pauta ambiental com Jair Bolsonaro, que tem tomado medidas contra a preservação do meio ambiente desde que assumiu.

O Brasil, segundo Kerry, tem a obrigação de liderar a condução da crise climática mundial. "O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e líder regional, o país tem a responsabilidade de liderar".

Ele ainda prometeu que os EUA acompanharão de perto as medidas adotadas por Bolsonaro para que sejam cumpridas as promessas feitas por ele durante a Cúpula de Líderes sobre o Clima. "As palavras devem ser apoiadas pela ação concreta a curto prazo".

Kerry também disse ser "vital envolver povos indígenas e comunidades tradicionais para proteger áreas florestais e de biodiversidade".

