Julian Assange, fundador do WikiLeaks, se casa na prisão

LONDRES (Reuters) - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, se casou com sua parceira de longa data Stella Moris dentro de uma prisão de alta segurança no sudeste de Londres nesta quarta-feira ( em uma pequena cerimônia com a presença de quatro convidados: duas testemunhas oficiais e dois guardas.

Assange está preso enquanto autoridades dos Estados Unidos buscam sua extradição para ser julgado por 18 acusações relacionadas à divulgação pelo WikiLeaks de vastos registros militares e documentos diplomáticos confidenciais dos EUA há mais de uma década.

O australiano de 50 anos, que nega qualquer irregularidade, está na prisão de Belmarsh desde 2019 e antes disso esteve na embaixada do Equador em Londres por sete anos.

Enquanto morava na embaixada, teve dois filhos com Moris, uma advogada mais de uma década mais nova que ele, que conheceu em 2011, quando ela começou a trabalhar em sua equipe jurídica. O relacionamento deles começou em 2015.

A cerimônia seria realizada durante o horário de visita da prisão, onde alguns dos criminosos mais notórios do Reino Unido cumprem sentenças, incluindo o assassino de crianças Ian Huntley.

A prisão recusou permissão para que jornalistas e fotógrafos estivessem presentes como testemunhas por motivos de segurança durante a cerimônia.

"Estou convencida de que eles temem que as pessoas vejam Julian como um ser humano", escreveu Moris em um artigo para o jornal Guardian. "Não um nome, mas uma pessoa. O medo deles revela que querem que Julian permaneça invisível ao público a todo custo, mesmo no dia de seu casamento, e especialmente no dia de seu casamento."

