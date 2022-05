Lavrov diz que Rússia busca novas parcerias diante da "guerra híbrida total do Ocidente"

Apoie o 247

LONDRES (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse neste sábado que Moscou é alvo de uma "guerra híbrida total" pelo Ocidente, mas que resistirá às sanções ao forjar parcerias mais profundas com China, Índia e outros.

Em um discurso no 80º dia desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Lavrov apontou para a enxurrada de sanções impostas pelo Ocidente em um esforço para retratar a Rússia como o alvo, não o perpetrador, da agressão.

"O Ocidente coletivo declarou guerra híbrida total contra nós e é difícil prever quanto tempo tudo isso vai durar, mas é claro que as consequências serão sentidas por todos, sem exceção", disse ele.

"Fizemos tudo para evitar um confronto direto - mas agora que o desafio foi derrubado, é claro que o aceitamos. Não somos estranhos às sanções: elas quase sempre estavam lá de uma forma ou de outra."

As sanções às principais empresas, bancos e elite política da Rússia foram impostas para puni-la por uma guerra que matou dezenas de milhares de pessoas e desarraigou milhões, interrompeu os mercados de energia e exacerbou uma crise alimentar global ao elevar os preços dos grãos, óleos de cozinha e fertilizantes.

Em seu discurso, Lavrov expôs a estratégia na qual Moscou está depositando suas esperanças enquanto tenta amortecer o impacto em sua economia e construir novos mercados em outros lugares.

Ele citou as sanções, que incluem a apreensão de quase metade dos US$ 640 bilhões em reservas estrangeiras da Rússia, como evidência de que ninguém está seguro contra a expropriação e a "pirataria estatal", e da necessidade de os países diminuírem a dependência econômica dos Estados Unidos. e seus aliados.

"Não apenas a Rússia, mas muitos outros também estão reduzindo a dependência do dólar americano, da tecnologia e dos mercados ocidentais", disse ele, sem apresentar evidências.

Os esforços do Ocidente para isolar a Rússia estão fadados ao fracasso, disse ele. As relações da Rússia com a China eram as melhores de sempre e estava a desenvolver uma parceria estratégica privilegiada com a Índia.

Recém-chegado de uma viagem ao Oriente Médio, ele também citou a importância dos laços com o Egito, Argélia e países do Golfo, além da Ásia, África e América Latina.

Em um exemplo de um pivô nas exportações induzido por sanções, a Rússia vendeu duas vezes mais petróleo bruto para a Índia nos dois meses após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro do que em todo o ano de 2021, quando os países ocidentais cortaram as compras de petróleo russo e As refinarias indianas aproveitaram a oportunidade para comprá-lo com desconto.

No entanto, apesar da insistência da Rússia de que pode prosperar sob sanções, sua economia está a caminho de encolher entre 8,8% e 12,4%, de acordo com um documento do Ministério da Economia visto pela Reuters, e não retornar ao tamanho pré-invasão antes de 2026. leia mais

A inflação anual ao consumidor acelerou em abril para 17,83%, a maior desde 2002.

