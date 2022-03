Lavrov diz que Ucrânia será desmilitarizada mesmo após eventual acordo de paz

Apoie o 247

ICL

MOSCOW, March 3. /TASS/. Uma solução para a situação em torno da Ucrânia certamente será encontrada e o Ocidente superará sua histeria, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em entrevista a meios de comunicação russos e estrangeiros na quinta-feira.

Ele enfatizou que Moscou estava confiante de que estava fazendo a coisa certa na Ucrânia, apontou que os desenvolvimentos atuais não eram um filme de ação de Hollywood "onde há um mal absoluto e um bem absoluto" e enfatizou que os pensamentos de uma guerra nuclear" estão circulando na cabeça" dos políticos ocidentais, mas não dos russos.

A TASS reuniu as principais declarações que Lavrov fez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Ucrânia

A Rússia está confiante de que a situação em torno da Ucrânia será resolvida. "Uma solução certamente será encontrada, não tenho dúvidas sobre isso. As condições que vemos como mínimas não são segredo", disse Lavrov.



Moscou está pronta para conversar com Kiev, mas continuará a operação militar porque não pode "deixar a Ucrânia manter instalações de infraestrutura que ameaçam a Rússia". "A desmilitarização neste sentido <...> será completada, mesmo que assinemos um acordo de paz. Este acordo certamente incluirá tal parágrafo", observou o alto diplomata.



É muito cedo para avaliar a operação russa e as negociações russo-ucranianas, mas Moscou está confiante de que está "fazendo a coisa certa".



A mídia estrangeira que cobre a situação na Ucrânia deve ser guiada por fatos em vez de emoções. "Peço que você avalie os fatos em vez de fingir que é algum filme de ação de Hollywood onde há um mal absoluto e um bem absoluto."

Sobre as relações com o Ocidente

"Tenho certeza de que essa histeria desaparecerá e nossos parceiros ocidentais superarão isso. Estamos sempre preparados para o diálogo com a condição de que seja baseado na igualdade e no respeito pelos interesses de cada um."



As sanções atuais "são uma espécie de imposto sobre a independência" e os países que impediram suas empresas de trabalhar na Rússia fizeram a medida sob "enorme pressão".



"Se eles esperam que a Rússia rasteje sob o banco e ceda à ditadura de alguém, suas expectativas estão erradas. Na verdade, eles devem se lembrar de nossa história, nunca fizemos acordos sob pressão."



O Ocidente coletivo não pode decidir o que a Rússia precisa para garantir a segurança. "Eles nos dizem: a adesão da Ucrânia à Otan ou de qualquer outro país, que não faz parte da aliança agora, não representará nenhuma ameaça à segurança da Rússia. Por que diabos o Ocidente deveria decidir o que precisamos para garantir nossa segurança?"



Os EUA agora dominam a Europa como Napoleão e Hitler tentaram fazer em seu tempo. "Sabe, tenho comparações a fazer: em algum momento, Napoleão e Hitler tentaram subjugar a Europa. Agora ela é dominada pelos EUA", observou Lavrov. "Está claro que a Otan não tem dúvidas sobre isso, e a UE conhece seu lugar."



Os EUA chantageiam abertamente outros estados para alcançar os resultados de que precisam em uma votação na ONU. "Estamos bem cientes dos métodos que nossos colegas ocidentais usam para alcançar esses resultados: eles incluem chantagem direta e torção de braço".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na guerra nuclear

"Está claro para todos que a Terceira Guerra Mundial só pode ser nuclear. No entanto, gostaria de salientar que os pensamentos de uma guerra nuclear estão circulando na cabeça dos políticos ocidentais, mas não na cabeça dos russos."



É o Ocidente e não Moscou que está falando sobre a implantação e uso de armas nucleares. Tais declarações foram feitas particularmente pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e pelo ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian.



A Rússia não busca "uma escalada por causa de uma escalada", pois as condições para o uso de armas nucleares são esclarecidas na doutrina militar nacional (de acordo com o documento, Moscou se reserva o direito de usar armas nucleares se enfrentar um ataque envolvendo armas de destruição em massa ou no caso de agressão estrangeira envolvendo armas convencionais colocar em risco "a própria existência do Estado" - TASS).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE