Lucélia Santos e TV 247 promovem evento em Lisboa em defesa da Amazônia e contra o fascismo no Brasil

Através do Coletivo Alvito, a atriz brasileira pede ajuda à comunidade portuguesa para chegar ao Parlamento europeu. O evento terá também a participação da escritora Guadalupe Magalhães e do ator e escritor Pedro Cardoso edit

A atriz, ativista e fundadora do Coletivo Alvito, Lucélia Santos, realiza no próximo dia 19 de fevereiro, em parceria com a TV 247, o evento que promove o Manifesto em Defesa da Amazônia.

O objetivo da ação é sensibilizar a comunidade lusitana para que o Parlamento europeu discuta negligências ambientais e a perseguição aos povos indígenas no Brasil. Para isso, foi lançada uma petição online na qual são necessárias 4 mil assinaturas de cidadãos portugueses.

O Manifesto, que conta com a participação de artistas, músicos e escritores, também visa pressionar o governo brasileiro e as empresas que promovem a destruição da Amazônia através da não ratificação do acordo comercial com o Mercosul.

Segundo Lucélia, os interesses comerciais não podem se impor aos interesses do povo brasileiro. “Portugal tem uma história de irmandade com o Brasil. É preciso mostrar que os produtos brasileiros chegam à Europa com sangue indígena”, afirma a atriz.

O evento, que contará com a participação da escritora Guadalupe Magalhães, da atriz e ativista Lucélia Santos, e do ator e escritor Pedro Cardoso, será transmitido ao vivo pela TV 247, no YouTube.

SOBRE O COLETIVO ALVITO

O Coletivo Alvito foi criado em 2019 por um grupo de pessoas que não puderam ficar indiferentes às atrocidades cometidas pelos seres humanos contra a natureza, especialmente na floresta Amazônica, e tem como uma de suas fundadoras a atriz e ativista Lucélia Santos. O grupo defende:

Pretendemos que esse Manifesto seja levado ao Parlamento Português, nos vários Parlamentos da Europa e no Parlamento Europeu para que seja tomada uma posição conjunta e definitiva, tendo em vista a defesa e preservação da floresta amazônica, como patrimônio, mesmo que simbólico, de toda a Humanidade.

Nesta luta estamos com Alípio de Freitas, que fez de Alvito a sua última morada e nos inspira com o seu lema de “Resistir é preciso”, na senda da perseguição e concretização da Utopia que nos leva à certeza de que um mundo melhor é possível.

SOBRE O EVENTO:

Quando: 19 de fevereiro

Horário: a partir das 15h30 (Brasília)

Inscrições neste link (sujeito a lotação).