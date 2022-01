Lukashenko insta Bielorrússia a criar força-tarefa para fronteira Bielorrússia-Ucrânia

Apoie o 247

MINSK, 25 de janeiro. /TASS/. - A Bielorrússia precisa criar uma força-tarefa para proteger sua fronteira com a Ucrânia, onde a situação não é mais simples do que na fronteira com a Polônia, disse o presidente da Bielorrússia, Alexandr Lukashenko, nesta terça-feira.



"Para nosso grande pesar, nossas relações com a Ucrânia não são fáceis. E precisamos estabelecer uma força-tarefa correspondente em um curto período de tempo para proteger quase 1.500 km da fronteira com a Ucrânia, que é uma vasta extensão. Este trabalho que planejamos há muito tempo coincidiu com os exercícios que concordamos com [o presidente russo Vladimir] Putin no ano passado para realizar no sul", disse Lukashenko à agência de notícias estatal da Bielorrússia,.



"Sou forçado a fazer isso porque a situação na fronteira com a Ucrânia não é mais fácil do que com os poloneses", disse o presidente bielorrusso. Em particular, ele lembrou que as forças de segurança da república frustraram as tentativas de contrabando de armas na fronteira bielorrussa-ucraniana.



"É bom que prendêssemos esses bandidos, mas e se não tivéssemos feito isso?" Lukashenko apontou.

A Bielorrússia não está tentando escalar a situação com seus exercícios conjuntos do Union Resolve 2022 com a Rússia e está demonstrando sua prontidão e capacidade de responder a possíveis ameaças, enfatizou o líder bielorrusso.



"Não pense que estamos instigando a situação, mas se isso acontecer, devemos estar prontos para tudo", disse Lukashenko.



O líder bielorrusso também explicou que "somos nós e não a Rússia que precisamos [do exercício militar]". "Como resultado desses exercícios, veremos onde e quais unidades precisamos nos concentrar", disse Lukashenko. "Além disso, não é da conta de outra pessoa, com quem, quando e onde. Não são exercícios ilegais que estamos realizando", enfatizou o líder bielorrusso.



Minsk e Moscou estão demonstrando sua força com essas manobras, destacou Lukashenko. "Eles [o adversário em potencial] devem ver que não estamos sozinhos e estaremos nos defendendo, se necessário", disse o líder bielorrusso.



Os exercícios Union Resolve 2022 Rússia-Bielorrússia serão realizados no território bielorrusso de 10 a 20 de fevereiro.

