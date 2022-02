Lula adverte: "os americanos não querem concorrente na América do Sul"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta quinta-feira (3) à Rede RDR do Paraná, sinalizou que seu eventual terceiro governo trabalhará por uma maior cooperação do Brasil com países da América Latina e África, além da China.

O petista fez uma forte crítica à "elite brasileira", que disse ter "complexo de vira-lata" por querer "lamber as botas" dos Estados Unidos na esperança de que os norte-americanos façam algum tipo de concessão a eles.

Com uma visão anti-imperialista, Lula apontou que os Estados Unidos não têm interesse no desenvolvimento do Brasil e trabalham para que isto não aconteça. "Todos os países da América Latina tinham o Brasil como inimigo, como um país poderoso. A política dos americanos era orientar militarmente os outros países a não gostarem do Brasil. O Brasil tem uma elite que acorda de manhã olhando para os Estados Unidos e Europa. Ela não vê a África nem a América Latina, não vê a Venezuela, não vê a Bolívia, não vê o Peru, não vê o Uruguai, Paraguai, Argentina, o Chile. É uma elite com complexo de vira-lata".

>>> 'Lula saiu da cadeia um anti-imperialista', afirma Fernando Morais

"Nós exportamos para a China três ou quatro vezes mais do que exportamos para os Estados Unidos, mas aí a elite brasileira fica lambendo bota e esperando que os Estados Unidos façam alguma coisa por nós. Não vão fazer, porque os americanos não querem concorrência na América do Sul, eles não querem que o Brasil seja protagonista, eles não querem que o Brasil tenha influência. Eles tratam o Brasil como se fosse uma coisa pequena, porque foi assim que a elite brasileira se comportou ao longo de séculos e séculos. E isso, obviamente, nós vamos mudar, porque eu sou filho de uma mulher analfabeta que dizia assim: 'meu filho, ninguém respeita você se você não se respeitar'", completou.

"O que eu quero é uma relação internacional em que o Brasil respeite todo mundo e todo mundo respeite o Brasil", sintetizou o ex-presidente.

