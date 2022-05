Lula critica Putin, mas diz que Zelensky 'quis guerra' com a Rússia e o acusa de usar conflito como 'espetáculo'

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quarta-feira (4), foi divulgada a entrevista concedida pelo ex-presidente Lula à Time, na qual ele fala sobre o posicionamento de Kiev em relação à operação militar especial russa na Ucrânia.

De acordo com o jornal O Globo, o petista afirmou que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, "quis a guerra" com a Rússia e que o ódio contra o líder russo, Vladimir Putin, não "vai resolver nada".

"Ele [Zelensky] quis a guerra. Se ele [não] quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na Cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver! É preciso estimular um acordo. Mas há um estímulo [ao confronto]", disse o petista.

Em sua visão, também há uma "espetacularização" por parte de Zelensky diante do conflito, e que o foco do mandatário ucraniano deveria estar na mesa de negociação e não em palestras por Parlamentos do mundo.

"Eu não conheço o presidente da Ucrânia. Agora, o comportamento dele é um comportamento um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo. Ou seja, ele aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no Parlamento britânico, no Parlamento alemão, no Parlamento francês como se estivesse fazendo uma campanha. Era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação", declarou.

O ex-presidente também criticou o chefe do Executivo ucraniano por não ter adiado a discussão sobre a entrada da Ucrânia na Otan em meio à escalada das tensões entre os dois países, acrescentando que ele é errado "assim como Putin".

"Às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin", afirmou.

A revista introduziu Lula em sua matéria lembrando que o petista deixou o poder como o presidente mais popular da história recente do país. Cita também a reviravolta em sua trajetória política, ao ser condenado e preso após as investigações de corrupção da Operação Lava Jato.

