Lula faz o hoje o discurso mais esperado da COP27

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que já se reuniu no Egito com as autoridades climáticas dos Estados Unidos e da China, fará hoje, às 12h15 de Brasília, o discurso mais esperado da COP27, a cúpula do meio ambiente que transcorre no Egito.

"Lula vai reafirmar o compromisso do seu governo para conter o desmatamento e proteger a floresta. A intenção é dar um sinal positivo e indicar que pretende realizar grandes mudanças na agenda do clima brasileira", aponta reportagem de Daniel Reis, da CNN.

Além disso, Lula participa de um evento com governadores que integram o Consórcio Amazônia Legal. "O painel, nomeado de “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, contará com a presença dos governadores Waldez Góes (PDT), do Amapá; Gladson Cameli (Progressistas), do Acre; Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso; Helder Barbalho (MDB), do Pará; Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins; e Marcos Rocha (União Brasil), de Rondônia.

"Lula cumpre agenda no Egito até a próxima quinta (17). Após a COP27, o petista vai para Portugal, onde tem encontro com os chefes de Estado Marcelo Rebelo, presidente do país, e o primeiro-ministro, António Costa", informa ainda o repórter da CNN.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.