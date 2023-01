Lula responde carta de Xi Jinping: 'podemos ampliar ainda mais nossas relações'

Recebi do vice-presidente China, Wang Qishan, uma carta do presidente Xi Jinping com seus cumprimentos e vontade de ampliarmos a cooperação. A China é nosso maior parceiro comercial e podemos ampliar ainda mais as relações entre nossos países 🇧🇷🇨🇳



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/Z8FAmn4yyW