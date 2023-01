Lula vai procurar Biden e Putin e pode se tornar o principal mediador do fim da guerra na Ucrânia

Presidente do Timor Leste sugeriu a Lula liderar a criação de um grupo com Turquia, Índia, Indonésia, África do Sul e China para mediar a solução do conflito edit

247 - O presidente Lula (PT) irá aos Estados Unidos para um encontro com Joe Biden e buscará conversar por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, segundo relatos feitos a Jamil Chade, do UOL, por três integrantes de diferentes delegações estrangeiras que estiveram em Brasília para a posse do mandatário brasileiro.

Um dos assuntos que permeou o diálogo de Lula com as delegações internacionais foi a guerra na Ucrânia. Presidente do Timor Leste, José Ramos-Horta, falou ao UOL após se reunir com Lula e disse ter sugerido ao brasileiro iniciar uma costura com líderes da Turquia, Índia, Indonésia, África do Sul e China para criar um grupo mediador da solução para a guerra na Ucrânia.

"Juntos, o Brasil e esses países têm peso e credibilidade no cenário internacional", justificou Ramos Horta, vencedor do prêmio Nobel da Paz, afirmando que Estados Unidos e Europa não podem assumir o papel de mediação do conflito, já que fazem parte dele.

"Segundo Ramos Horta, Lula não descartou a sugestão, sinalizando que poderia estudar o plano. O brasileiro teria dito ao presidente do Timor Leste que não tinha certeza se o Brasil seria importante o suficiente no mundo para ter tal papel. Mas admitiu que, juntos, esses países poderiam ser ouvidos", relata Chade.

Se topar a ideia apresentada por Ramos Horta, Lula pode reafirmar sua importância internacional e se tornar o principal mediador da paz entre Rússia e Ucrânia.

