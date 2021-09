Maioria dos países europeus com taxa de vacinados igual ou inferior ao Brasil recomenda uso de máscara

Apoie o 247

247 - O índice de brasileiros vacinados com pelo menos uma dose em 14 de setembro era de 66%, de acordo com a plataforma Our World in Data, e, na mesma data, como foi verificado pelo Projeto Comprovado, de 27 nações europeias com índice igual ou menor, 26 ainda recomendam o uso da proteção facial. As informações sobre a situação de países europeus em relação ao uso de máscara foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Autoridades da Alemanha, por exemplo, recomendam que a máscara "seja usada em locais onde pode ser difícil manter a distância de segurança". No Chipre, quem for visto sem máscara em locais públicos fechados ou abertos pode ser multado em 300 euros (R$ 1.857), com base na cotação de 15 de setembro. Os dois países estavam com 66% da população imunizada, mesma taxa que o Brasil, em 14 de setembro.

Na Áustria, a população deve usar máscara PFF2 em espaços como transporte público, museus, mercados e lojas. Na Lituânia, a máscara deve ser usada, assim como na Turquia. Em Liechtenstein, o uso é obrigatório no transporte público e em locais onde não é possível manter o distanciamento.

A Grécia instituiu penalidades para quem não usar máscara, como suspensão no trabalho, na escola (para estudantes) e proibição de viagens. Na Suíça, é obrigatório o uso de máscaras em transportes públicos e aviões, em eventos, no trabalho e áreas de acesso público.

Na República Tcheca, o uso obrigatório de máscara e a recomendação é para que sejam utilizadas máscaras com ao menos 94% de filtragem, como a PPF2 ou N95.

Na Polônia o país mantém o uso obrigatório em locais fechados, assim como na Sérvia, em Montenegro, na Romênia e na Bulgária. Na Eslovênia, o uso é obrigatório.

Na Letônia, autoridades obrigam o uso de máscara no transporte público e áreas internas com mais de uma pessoa. Na Eslováquia, continua em vigor o uso da proteção em ambientes internos em bairros com alto grau de perigo.

A Sérvia último decreto foi publicado em 5 de setembro, reforçando a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados.

Na Ucrânia e na Moldávia, o uso de máscara é obrigatório em ambientes fechados e no transporte público.

Na Bielorrússia continua sendo obrigatório o uso das máscaras de proteção em ambientes internos e externos.

Na Rússia, na Albânia e na Bósnia e Herzegovina segue em vigor a obrigatoriedade da máscara.

Autoridades da Croácia recomendam o uso de máscara.

No Cazaquistão: a máscara deve ser usada em ambientes públicos internos e externos e no transporte público.

Na Macedônia do Norte: não é necessário mais usar máscara em locais abertos, exceto quando houver um grupo de pessoas. A proteção deve ser usada em locais fechados, como mercados e lojas, e há multa de 20 euros por descumprimento.

A Hungria anunciou o fim da obrigatoriedade em julho. O equipamento deve ser utilizado apenas em hospitais e instituições sociais.

Máscara no Brasil

No Brasil, a lei que tornou obrigatório o uso de máscaras de proteção individual em espaços públicos e privados durante a pandemia da covid-19 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e publicada no Diário Oficial da União em 3 de julho de 2020.

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou a interlocutores que o governo federal poderá recomendar o fim da obrigatoriedade do uso de máscara a partir de novembro.

Bolsonaro já defendeu em algumas vezes o fim da proibição do uso de máscara. Uma das ocasiões foi no mês passado, ele disse que pediu um estudo à pasta de saúde para embasar possíveis recomendações futuras sobre o uso do equipamento de proteção individual.

