Bolsonaro avisa que pode liberar uso de máscara contra Covid a partir desta segunda e volta a atacar a Coronavac

247 - Jair Bolsonaro afirmou que pode liberar ainda nesta segunda-feira (23) o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 após uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.Ele também atacou a eficácia da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantã em parceria com a farmacêutica Sinovac, que classificou como “vacina chinesa”.

“Alguns países do mundo adotaram isso que você está dizendo ai, o liberou geral. Eu pedi um estudo para o Ministério da Saúde e hoje vou me reunir com o ministro Queiroga para nós darmos uma solução para esse caso. A ideia é o seguinte, pela quantidade de vacinados, pelo número de pessoas que já contraiu o vírus – quem contraiu o vírus, obviamente, né, está imunizado também, como é o meu caso – nós tornamos facultativo, orientarmos né, que o uso da máscara não é obrigatório. Essa é a nossa ideia que talvez tenha uma data a partir de hoje para essa recomendação do Ministério da Saúde”, disse Bolsonaro em entrevista à rádio Nova Regional, do Vale do Ribeira, interior de São Paulo.

“O STF deu poderes aos governadores para ignorar o governo federal. Então, não basta apenas orientar para ser facultativo e o governador pode simplesmente achar que, para ele, é bom continuar usando máscara, alguns prefeitos também, e eles continuarem nessa política”, completou.

Ainda segundo ele, “o Brasil nesse quesito (vacinação) em relação aos demais países está indo muito bem. Obviamente a gente pede a Deus e torce pela efetividade da vacina. Se bem que algumas vacinas não estão dando certo. Tem uma chinesa aí, gente que tomou a segunda dose e está se infectando, está morrendo – e não é pouca gente, não. A gente espera que a Anvisa dê uma resposta a isso e o próprio Butantan dê uma resposta para isso. A população tem o direito de saber da real efetividade da vacina que está tomando”.

Os dados, porém, apontam que a CoronaVac tem sido eficaz em prevenir casos graves e mortes, mas o alto grau ainda de circulação do coronavírus no Brasil não impede a contaminação.

