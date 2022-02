Mais de 120 mil refugiados já cruzaram a fronteira com a Rússia

Apoie o 247

Tass - Mais de 120 mil moradores evacuados das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk já cruzaram a fronteira em direção à Rússia, sendo mais da metade deles composto por crianças, anunciou o secretário do Conselho Geral do partido Rússia Unida, Andrey Turchak.

"Anteontem voltamos de Rostov-on-Don. A região agora carrega o principal fardo de receber e acomodar refugiados. Até o momento, mais de 120 mil pessoas já cruzaram a fronteira", disse Turchak em uma reunião com o partido regional filiais de assistência aos evacuados de Donbass.

Mais da metade dos 120 mil refugiados das repúblicas são crianças.

"Literalmente, toda a Rússia se juntou para ajudar. Instalações de acomodação temporária para receber refugiados foram criadas em 15 regiões. Colegas, gostaria de agradecer especialmente a todos pelo trabalho que estão fazendo atualmente com sua sede", disse.

Em 18 de fevereiro, os chefes do LPR e do DPR, Leonid Pasechnik e Denis Pushilin, anunciaram a evacuação dos residentes das repúblicas para o território da Rússia, em particular para a região de Rostov, devido à crescente ameaça de hostilidades. Mais tarde, várias outras regiões da Rússia receberam pessoas do Donbass.

Em 21 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou o reconhecimento da soberania da DPR e da LPR. Acordos de amizade, cooperação e assistência mútua foram assinados com seus líderes.

