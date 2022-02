Mais uma região russa introduz estado de emergência devido ao fluxo de refugiados

A partir do povoado de Bogdanovka em direção a Petrovskoe foram lançadas 13 minas de calibre 120 milímetros edit

Agência Sputnik - Os militares ucranianos dispararam contra a povoação Petrovskoe utilizando projéteis de calibre proibido, conforme informaram os representantes da RPD no Centro Conjunto de Controle e Coordenação do Regime de Cessar-Fogo (JCCC, na sigla em inglês).

De acordo com seus dados, o bombardeio foi registrado às 09h54 no horário local. A partir do povoado de Bogdanovka em direção a Petrovskoe foram lançadas 13 minas de calibre 120 milímetros.

Além disso, os militares ucranianos utilizaram mais de 1.100 munições nas últimas 24 horas.

A Ucrânia não planeja e não está realizando nenhumas operações militares ofensivas nem provocações, sabotagens, bombardeios do território da Federação da Rússia [...] Nós não procuramos guerra, nós procuramos paz", declarou Kuleba durante o briefing no domingo (20).

