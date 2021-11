Manifestantes amarram ossos na embaixada do Brasil em Paris: "Não tem pão? Comam ossos!" (vídeo)

Apoie o 247

247 - A embaixada brasileira em Paris foi alvo de um protesto contra Bolsonaro e a fome que grassa no país neste domingo (14). O prédio teve ossos, cartazes e bandeiras do Brasil amarradas em suas grades. Nos cartazes, a frase “Não tem pão? Comam ossos!". E a palavra “genocide” (genocida, em português). Veja nas fotos que ilustram esta reportagem.A frase “Não tem pão? Comam ossos!" é uma referência à frase atribuída a Maria Antonietta e que integra a tradição da Revolução Francesa: “se não tem pão, que comam brioches”. Na verdade, a rainha Maria Antonieta, executada na guilhotina durante a Revolução Francesa, em 16 de outubro de 1793. nunca teria pronunciado a frase, mas acabou incorporada à tradição revolucionária.

O ato na embaixada em Paris foi organizado pelos coletivos Coletivo Alerta Franca Brasil/MD18, Ubuntu Audiovisual e Amigos do MST e teve como mote a celebração da Proclamação da República brasileira, nesta segunda (15).

Leia o texto dos coletivos sobre a ação:

“Cinco milhões de pessoas passando fome; 19 milhões de famílias na miséria; 14 milhões de cidadãos desempregados. Somem-se a esses números os mais de 600 mil mortos por Covid, e temos o retrato da tragédia brasileira, resultado da política ultra-liberal de privatizações e supressão dos direitos dos trabalhadores, combinada com a negação genocida do atual presidente de extrema-direita. Portanto, nada a comemorar neste 15 de novembro, Dia Nacional da República, proclamada em 1889.

Para marcar a data, expondo a situação desastrosa do país, membros de grupos de resistência e cidadãos solidários realizaram outra intervenção na embaixada brasileira em Paris. Ao lado de faixas com dados e slogans como (“Tá caro? Culpa do Bolsonaro”; “Não tem pão, coma osso”), serão amarrados nas grades da fachada panelas vazias, além de ossos e boi e pés de galinha, “alimentos” que grande parte da população tem sido obrigada a consumir para não morrer de fome.

Com esse ato denunciamos, junto à opinião pública francesa e à comunidade internacional, o desmonte do Estado após três anos de (des)governo Bolsonaro.”

Assista ao vídeo dos coletivos sobre a ação:

