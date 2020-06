Manifestantes ignoram toque de recolher e ocupam ruas de Washington em novo ato antirracista

Um dia depois de Donald Trump estimular uso da força policial para conter protestos, os manifestantes voltaram às ruas mais cedo do que o habitual em Washington e outras cidades dos Estados Unidos, no oitavo dia consecutivo de manifestações contra a morte de George Floyd edit

247 - Os Estados Unidos vivem o oitavo dia consecutivo de manifestações contra a morte do homem negro George Floyd por um policial branco em Minneapolis. Em Wahshington, milhares de pessoas desobedecem o toque de recolher decretado e voltam a ocupar as ruas em mais um ato antirracista.

O secretário de Justiça dos EUA, William Barr, responsável por dirigir as medidas de segurança na capital, disse que a vigilância vai aumentar nesta terça-feira. "Vamos ter ainda mais recursos para cumprimento da lei e apoio na região nesta noite", afirmou Barr, em comunicado. Centenas de integrantes da Guarda Nacional viajaram à capital para reforçar o patrulhamento.

Na segunda-feira 1, no jardim da Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que era favorável a manifestações, mas prometeu mobilizar militares para conter a agitação civil - uma promessa que acendeu o sinal de alerta do Pentágono, que ainda não vê necessidade de entrar em ação. Do lado de fora da residência presidencial, enquanto Trump discursava, a polícia lançava bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para afastar os manifestantes.

Muito mais gente do que ontem a caminho da Casa Branca agora. Apesar do ultimato de Trump, os atos se mantiveram (e cresceram) em Washington. pic.twitter.com/Wa44U78YHs — Marina Dias (@marinaadias) June 2, 2020

Em Nova York, o governador Andrew Cuomo disse nesta terça-feira que a polícia da cidade de Nova York não cumpriu a tarefa de proteger o público de saques e outras atividades criminosas durante os protestos da noite anterior e que o prefeito da metrópole recusou ajuda da Guarda Nacional.

Cuomo também criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua reação aos protestos ocorridos em todo o país, dizendo que usou seu palanque para se concentrar predominantemente nos saqueadores para que “não tenha que falar do assassinato” de George Floyd.

“O Departamento de Polícia de Nova York e o prefeito não fizeram seu trabalho ontem à noite. Acredito que o prefeito subestima a extensão do problema.”

