Marinha dos EUA desloca quatro navios de guerra para o leste de Taiwan enquanto Pelosi segue para Taipei

Entre as embarcações está o porta-aviões USS Ronald Reagan, que transitou pelo Mar da China Meridional e está atualmente no Mar das Filipinas, a leste de Taiwan edit

(Reuters) - Enquanto a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se dirigia a Taipei [capital de Taiwan] nesta terça-feira (2) em meio à intensificação dos alertas da China, quatro navios de guerra dos EUA, incluindo um porta-aviões, foram posicionados em águas a leste da ilha, em movimentos "rotineiros".

O porta-aviões USS Ronald Reagan transitou pelo Mar da China Meridional e está atualmente no Mar das Filipinas, a leste de Taiwan e das Filipinas e ao sul do Japão, confirmou um oficial da Marinha dos EUA à Reuters nesta terça-feira.

O Reagan, baseado no Japão, está operando com um cruzador de mísseis guiados, USS Antietam, e um destróier, USS Higgins.

"Embora sejam capazes de responder a qualquer eventualidade, são implantações normais e de rotina", disse o funcionário, que falou sob condição de anonimato. O funcionário acrescentou que eles não puderam comentar sobre locais precisos.

O oficial da Marinha dos EUA disse que o navio de assalto anfíbio USS Tripoli também estava na área como parte de uma implantação na região que começou no início de maio a partir de seu porto de San Diego.

Espera-se que Pelosi, uma crítica de longa data da China, chegue a Taipei ainda nesta terça-feira, disseram pessoas informadas sobre o assunto, já que os Estados Unidos disseram que não seriam intimidados pelo "chacoalhar de sabre" chinês sobre a visita.

A confirmação dos desdobramentos ocorre quando surgem sinais de atividade militar em ambos os lados do estreito de Taiwan antes da visita de Pelosi.

Além dos aviões chineses voando perto da linha mediana que divide a hidrovia sensível na manhã de terça-feira, vários navios de guerra chineses permaneceram perto da linha divisória não oficial desde segunda-feira (1), disse uma fonte informada sobre o assunto à Reuters.

Os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores da China não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A fonte disse que tanto os navios de guerra quanto as aeronaves chinesas "espremeram" a linha mediana na manhã de terça-feira, um movimento incomum que foi descrito como "muito provocativo".

A fonte disse que a aeronave chinesa realizou repetidamente movimentos táticos de "tocar" brevemente a linha mediana e circular de volta para o outro lado do estreito na manhã de terça-feira, enquanto aeronaves taiwanesas estavam de prontidão nas proximidades.

As aeronaves de nenhum dos lados normalmente cruzam a linha mediana.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse na terça-feira que tem total conhecimento das atividades militares perto de Taiwan e enviará forças apropriadamente em reação a "ameaças inimigas" à medida que as tensões com a China aumentam.

O ministério havia "reforçado" seu nível de alerta de combate da manhã de terça-feira ao meio-dia de quinta-feira, informou a Agência Central de Notícias oficial da ilha na terça-feira, citando fontes não identificadas.

Na cidade de Xiamen, no sudeste da China, que fica em frente a Taiwan e abriga uma grande presença militar, moradores relataram avistamentos de veículos blindados em movimento e postaram fotos online. As fotos ainda não foram verificadas pela Reuters.

A mídia social chinesa estava alvoroçada tanto com a trepidação sobre o potencial conflito quanto com o fervor patriótico sobre a perspectiva de unificação com Taiwan.

Desde a semana passada, o Exército de Libertação Popular realizou vários exercícios, incluindo simulacros de fogo real, no sul da China, no Mar Amarelo e no Mar de Bohan.

Alguns analistas militares regionais dizem que o aumento das mobilizações em um momento de tensão aumenta o risco de acidentes, mesmo que nenhum lado queira um conflito real.

