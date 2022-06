Marrocos processa 65 migrantes envolvidos em tragédia em Melilla

Apoie o 247

Reuters - As autoridades marroquinas começaram a processar 65 imigrantes que se juntaram à tentativa de sexta-feira de atravessar um enclave espanhol invadindo um posto de fronteira, levando à morte de pelo menos 23 imigrantes, disse uma fonte judicial na segunda-feira.



Cerca de 2.000 imigrantes participaram da tentativa, provocando confrontos violentos com as forças de segurança marroquinas e guardas de fronteira espanhóis no enclave de Melilla, com cerca de 100 conseguindo atravessar.

As autoridades marroquinas disseram que as mortes resultaram de um esmagamento após o que chamaram de debandada e de migrantes que caíram de uma cerca alta. Dezenas de outros ficaram feridos, disseram eles, junto com dezenas de seguranças marroquinos.



A organização da Associação Marroquina de Direitos Humanos (AMDH) disse que 29 imigrantes morreram, citando fontes hospitalares não identificadas.



No domingo, a União Africana expressou choque com o que chamou de tratamento violento de migrantes, levando a mortes e ferimentos, e exigiu uma investigação imediata. Marrocos e Espanha negaram o uso excessivo de força.



A fonte judicial disse que a maioria dos acusados ​​são do Sudão e que enfrentam acusações de iniciar incêndios, atacar forças de segurança e facilitar passagens ilegais de fronteira.



A AMDH disse que três de seus advogados ajudariam a representar os migrantes no tribunal.



Muitos outros imigrantes detidos pelas autoridades na sexta-feira foram levados de ônibus para o sul do Marrocos e liberados lá, disse a AMDH, uma prática que Rabat começou em 2018 para desencorajar tentativas de migração ilegal.



O vídeo AMDH divulgado após o desastre de sexta-feira mostrou dezenas de homens africanos empilhados lado a lado, muitos aparentemente sem vida, alguns sangrando e alguns fazendo movimentos fracos enquanto a polícia marroquina os vigiava.



A AMDH disse que os feridos foram deixados desacompanhados por horas, aumentando o número de mortos. Algumas das imagens mostraram oficiais de segurança marroquinos atacando homens caídos no chão.



Autoridades marroquinas compartilharam suas próprias imagens da invasão na fronteira com embaixadores africanos, disse uma fonte oficial, incluindo esforços da polícia para limpar campos de migrantes de áreas florestais perto do enclave antes do ataque.



A fonte disse que Rabat não publicou o vídeo, mas confirmou que foi publicado por um site de notícias local em francês.



Mostrou um grupo muito grande de migrantes invadindo a cerca usando paus e jogando pedras enquanto colidiam com seguranças que usavam gás lacrimogêneo para tentar dispersá-los.



A certa altura, uma seção da cerca desabou sob um grande grupo tentando escalá-la, com muitos caindo vários metros.



A fonte oficial disse que a causa do esmagamento foi uma concentração de migrantes tentando violar um portão particularmente estreito na passagem de fronteira.



A Espanha usará uma cúpula da Otan em Madri nesta semana para buscar um maior compartilhamento de inteligência sobre questões relacionadas à migração, disseram dois diplomatas à Reuters.

