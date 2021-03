Mercosul: Bolsonaro deixa reunião com três presidentes antes de acabar

Sem máscara, ele apareceu ao lado do chanceler Ernesto Araújo, que sofre forte pressão para deixar o cargo, além de Paulo Guedes. A reunião comemorativa dos 30 anos do Mercosul, feita por videoconferência, terminou em bate-boca entre Argentina e Uruguai edit

247 - Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira (26) da reunião comemorativa aos 30 anos do Mercosul, por videoconferência, mas deixou o encontro antes do fim, deixando três presidentes ainda presentes, que continuaram a conversa. Nada foi explicado publicamente.

Além de Bolsonaro, participaram os demais presidentes do bloco: Alberto Fernández (Argentina), Luis Lacalle Pou (Uruguai) e Mario Abdo (Paraguai).

Sem máscara, Bolsonaro apareceu ao lado do chanceler Ernesto Araújo, que sofre forte pressão para deixar o cargo, além de Paulo Guedes, ministro da Economia - os dois usando máscara.

Pandemia e Tarifa Externa Comum

Em seu discurso, Jair Bolsonaro defendeu a revisão da tarifa externa comum do Mercosul, aplicada aos países do bloco, “como parte central do processo de recuperação de nosso dinamismo”. Segundo o Ministério da Economia, o governo brasileiro deseja reduzir em 10% as alíquotas.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, discordou da proposta.

Bolsonaro também falou da pandemia e disse que reafirmava sua “solidariedade às famílias” e seu “profundo pesar pela perda de vidas e pelo sofrimento que a pandemia tem causado aos nossos povos”. Defendeu também a dinamização do comércio entre os países para superar os efeitos econômicos da pandemia.

Bate-boca no fim

A reunião terminou com um bate-boca entre os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, e do Uruguai, Luis Lacalle Pou, que, numa fala enfática, afirmou que o Mercosul não pode ser uma “carga” nem um “espartilho” para os países que o integram.

Fernández deu uma resposta dura, sugerindo que o país então deixasse o bloco: “Se a carga é muito pesada, o mais fácil é descer do barco”. “Terminemos com essas ideias, num momento tão difícil. Não queremos ser uma carga para ninguém, se somos uma carga, que nos deixem”, concluiu o presidente argentino, anfitrião do encontro virtual.

O discurso de Lacalle Pou foi alinhado com o de Bolsonaro, em defesa da modernização do bloco. O presidente brasileiro não presenciou a discussão, uma vez que já havia saído da reunião. De acordo com reportagem do Globo , ele teria avisado da necessidade de sair minutos antes por WhatsApp, segundo fontes argentinas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.