México anuncia que vacinação contra covid-19 começa em 24 de dezembro

O México teve na terça-feira um novo pico de infecções diárias por covid-19, com 12.511 casos. A vacinação em massa começará na capital mexicana, a região mais afetada pelo coronavírus no país

As autoridades sanitárias mexicanas anunciaram que a partir de 24 de dezembro começarão a vacinação em massa contra o coronavírus.

“[A vacina] Chegará amanhã de manhã, haverá uma manifestação e ficará protegida (...) até a sua utilização na quinta-feira (24). Faremos uma segunda apresentação pública que é, agora, o início da vacinação”, disse o Subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde Hugo López-Gatell em entrevista coletiva.

López-Gatell destacou que o primeiro lote de vacinas da Pfizer chegará ao Aeroporto da Cidade do México nesta quarta-feira, e também indicou que as Forças Armadas ficarão encarregadas de proteger o imunizante.

Ele confirmou que a vacinação de profissionais de saúde começará na Cidade do México esta semana e começará no estado de Coahuila, no norte, o mais tardar na primeira semana de janeiro.

O responsável explicou que na primeira fase da vacinação, entre esta quarta-feira e o último dia de Janeiro, serão aplicadas 1,4 milhão de doses aos profissionais de saúde, lembrando que “a vacinação é voluntária”.

López-Gatell espera que até o final de março tenham 7,5 milhões de doses da vacina Pfizer, e mais doses serão recebidas gradativamente a cada semana até atingir os 34,4 milhões previstos no convênio firmado com a farmacêutica.

Ele lembrou que a vacina será universal e gratuita, mas será incorporada ao restante da população de acordo com três prioridades: idade, comorbidades e necessidade epidemiológica.

O México registrou um novo máximo de infecções diárias por covid-19 na terça-feira, com 12.511 infecções, em um momento em que a capital do país está em alerta máximo de saúde, informa a Telesul.

Com esse número, o número de casos acumulados de coronavírus chega a 1.338.426, enquanto os óbitos somam 119.495 desde o início da pandemia.

