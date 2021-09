Mídia chinesa diz que Austrália, Japão e Índia podem se tornar "carne para canhão" dos EUA

O jornal Global Times fez a advertência enquanto os líderes dos países integrantes do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad, na sigla em inglês) se reuniram nesta sexta-feira (24) em Washington, nos EUA, na primeira cúpula presencial do bloco edit

Sputnik - O jornal chinês Global Times alertou a Austrália, a Índia e o Japão de que, futuramente, os EUA vão "se livrar" deles, tal como abandonaram seus aliados no Afeganistão, em referência à amplamente criticada retirada das tropas norte-americanas do país da Ásia Central.

O jornal fez a advertência enquanto os líderes dos países integrantes do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad, na sigla em inglês) se reuniram nesta sexta-feira (24) em Washington, nos EUA, na primeira cúpula presencial do bloco.

"Se o Japão, a Índia e a Austrália forem longe demais seguindo a estratégia dos EUA na contenção da China, eles vão se tornar carne para canhão, uma vez que a China salvaguardará resolutamente os seus interesses", afirma o jornal citando um analista.

Em um editorial publicado na véspera da cúpula do Quad, o jornal também advertiu as democracias asiáticas de que elas poderiam incorrer em retaliação por parte da China se forem "longe demais" no confronto com Pequim.

Segundo a publicação, Washington poderia adotar uma estratégia "asiáticos contra asiáticos", colocando certos países da região contra outros, ao mesmo tempo se afastando do "envolvimento direto" nos assuntos regionais.

O jornal alega que o verdadeiro propósito do Quad é "cercar" a China, questionando-se sobre as razões que levam os EUA a querer cercar a segunda maior economia do mundo.

Os comentários do jornal chinês sobre o Quad e as advertências às nações asiáticas estão em linha com as declarações do governo chinês, já que anteriormente o ministro das Relações Exteriores da China rotulou a referida aliança como "Otan asiática", afirmando que poderia criar instabilidade na região.

