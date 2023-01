Mídia dos EUA decide atacar Alexandre de Moraes

A nova ofensiva midiática coincide com o combate, liderado pelo magistrado, ao terrorismo bolsonarista edit

Apoie o 247

ICL

247 - A grande mídia dos Estados Unidos disparou novos ataques contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, um dos líderes da reação enfática do Judiciário ao terrorismo bolsonarista.

No último fim de semana, o New York Times questionou: "suas táticas agressivas estão gerando debate: alguém pode ir longe demais para lutar contra a extrema direita?".

O autor da matéria, Jack Nicas, disse que Moraes utiliza "uma interpretação ampla dos poderes do tribunal" para "investigar e processar, bem como silenciar nas redes sociais, qualquer pessoa que considere uma ameaça às instituições brasileiras".

Por sua vez, o Wall Street Journal, em um artigo assinado por Mary Anastasia O’Grady, vista por críticos como porta-voz do reacionarismo, falou no último de semana em "um forte traço autoritário" do ministro da Corte.

"O juiz Moraes tornou-se o rosto de uma repressão à liberdade de expressão não vista desde que o país voltou à democracia sob a constituição de 1988", escreve a editora no jornal do império Murdoch.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.