Moraes determina abertura de mais seis inquéritos sobre atos golpistas

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira (23) a abertura de mais seis inquéritos para investigar participantes dos atos golpistas do último dia 8 em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

As decisões atendem a pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Existem sete inquéritos abertos no STF para apurar os atos golpistas, de acordo com informação publicada pelo portal G1.

Três dos seis pedidos abertos nesta segunda vão apurar as condutas de três grupos de envolvidos nos atos: os "executores materiais", que invadiram e quebraram parte da estrutura física de prédios; os financiadores dos atos e os "autores intelectuais" do caso.

Com outros três inquéritos, investigadores apuram as condutas de três deputados supostamente envolvidos na convocação dos golpistas. Os nomes desses parlamentares não foram divulgados.

