Ministério das Relações Exteriores do Paraguai rebate Guedes: "temos uma nação livre, soberana e independente"

Apoie o 247

ICL

ARN - O Itamaraty do Paraguai respondeu ao ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que disse que o país "virou praticamente um estado brasileiro com zero impostos".



Por meio das redes sociais e sem citar Guedes, o Ministério das Relações Exteriores questionou as palavras de "um alto funcionário do governo brasileiro" e destacou que "o Paraguai é e sempre será uma nação livre, soberana e independente, e em honra daqueles que a defenderam heroicamente ao longo de sua história, você não pode ignorar essas expressões infelizes”.



O ministro de Jair Bolsonaro criticou que o país vizinho "cresceu e enriqueceu porque se beneficia da escala brasileira exportando para o Brasil", em evento no estado do Ceará, segundo a mídia brasileira Globo.



“Se tivéssemos impostos baixos, os brasileiros não iriam ao Paraguai fazer soja e cabos elétricos. Estado brasileiro, entre aspas, o que mais cresce", destacou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE