Ministra da Defesa alemã renuncia em meio a críticas e pressão para enviar mais armas à Ucrânia

247 - A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (16).

Lambrecht pediu ao chanceler, Olaf Scholz, que a demitisse, conforme exigido formalmente, e ele aprovou, disse um porta-voz do governo de coalizão liderado pelo Social Democrata (SPD).



A decisão foi um golpe para Scholz em um momento em que a Alemanha está sob pressão para aprovar um aumento no apoio militar a Kiev, e as capacidades de defesa de Berlim foram questionadas depois que vários tanques de infantaria Puma foram colocados fora de serviço, segundo a agência Reuters.

Lambrecht foi responsabilizada por críticos por não conseguir colocar as forças armadas alemãs, conhecidas como Bundeswehr, de volta à forma rapidamente, apesar de um fundo especial de 100 bilhões de euros ter sido acordado para esse fim depois que a Rússia lançou sua operação militar contra o país vizinho.



Durante uma visita ao fabricante de armas Hensoldt, Scholz agradeceu a Lambrecht por seus serviços e disse que agiria rapidamente para substituí-la. "Tenho uma ideia clara e será conhecido muito rapidamente por todos como isso deve proceder", disse ele a repórteres.



Entre os candidatos sugeridos pela mídia alemã estão a comissária parlamentar para as Forças Armadas, Eva Hoegl, o ministro júnior da Defesa, Siemtje Moeller, o chefe do partido SPD, Lars Klingbeil e o ministro do Trabalho, Hubertus Heil. (Com Reuters).

