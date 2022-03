Ministro da Economia alemão: sanções de energia contra Rússia levariam preços a subir ainda mais

Apoie o 247

247, com TeleSUR - Na quinta-feira, 3, o ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, afirmou que não é a favor da proibição das importações de energia da Rússia, pois estas são necessárias para evitar que os preços "subam ainda mais" e garantam a "paz social" na Alemanha.

Medida nacional de inflação no país europeu aponta índice de 5,1% -- o mais alto desde 1992. Um aumento nos custos de energia é em grande parte responsável pela alta inflação que varreu toda a Europa nos últimos meses.

Atualmente, a Rússia fornece à Alemanha 55% do gás natural, 50% do carvão e 35% do petróleo consumido por seus habitantes. Contudo, o governo alemão decidiu interromper a certificação do gasoduto Nord Stream 2.

“Nossa aspiração era ganhar soberania e reduzir a dependência o mais rápido possível abandonando os combustíveis fósseis. No entanto, o que foi construído nos últimos anos, em que nossa dependência aumentou, não pode ser mudado em poucos dias ou meses”, admitiu Habeck

Ele propôs diversificar as importações, construir terminais de gás natural liquefeito e criar reservas estratégicas de gás e carvão antes do próximo inverno.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, em um comentário, rechaçou a decisão de Berlim.

"Acreditamos que a decisão das autoridades alemãs de encerrar o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2 é inaceitável e prejudicial do ponto de vista das normas do direito comercial internacional", disse ela.

A empresa responsável pela construção e operação do gasoduto pediu falência, nesta terça-feira, 3. O gasoduto está pronto e só aguardava a certificação, reportou o Poder360.

