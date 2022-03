Morador de Mariupol acusa Exército ucraniano de disparar contra edifícios "como fascistas"

Apoie o 247

RT - A equipe da RT conseguiu se aproximar das linhas de frente em uma das cidades mais importantes da região de Donbas - Mariupol.



Embora pareça que ninguém mora na área, há famílias inteiras que não querem ir para outro lugar.

Apesar da existência de um corredor humanitário, muitos moradores de Mariupol não podem acessá-lo porque, segundo eles, os nacionalistas os atacam se tentarem sair da cidade.



Mesmo quando tudo parece calmo, tiros acontecem em momentos inesperados. Um dos maiores perigos são as minas, que estão em praticamente todos os campos.



Quando questionado sobre a situação em Mariupol, um homem disse à equipe da RT que “não há um prédio sem danos na margem oeste”. De acordo com suas palavras, membros do exército ucraniano agem "como fascistas". Neste contexto, afirmou que as pessoas com quem evacuou viram como os militares do país "dispararam contra edifícios". "Aparentemente para criar uma imagem que os outros pudessem ver. Ou porque eles não têm mais nada para fazer e simplesmente destroem tudo em seu caminho", disse ele.



Por sua vez, uma mulher relatou que não há eletricidade na área e que passou cinco dias com a filha em um porão. "Porque queremos sobreviver. O importante é sobreviver", disse ela.

