Mourão leva 32 funcionários para viagem de 12 dias ao Egito, Dubai e Grécia

Por Mariana Costa, Metrópoles - Neste domingo (26/9), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTb), embarca em viagem oficial com passagem por três continentes: África, Ásia e Europa. O primeiro país ao qual o general chegará é o Egito, seguido pelos Emirados Árabes, onde discursará na ExpoDubai, maior exposição de tecnologia e inovações do mundo. O último destino do presidente é a Grécia.

Durante conversa com jornalistas, na saída do Palácio do Planalto, na última quarta-feira (22/9), o general disse que a visita aos países servirá para estreitar laços, uma vez que, segundo ele, são nações parceiras do Brasil, mas que não recebem visitas oficiais de representantes brasileiros há um bom tempo.

Supercomitiva

De acordo com as portarias números 41, 42,43, 44 e 45, publicadas no Diário Oficial da União (DOU), no dia 13 de setembro, 32 funcionários do gabinete da Vice-Presidência serão enviados aos países para prestar assessoramento ao general.

